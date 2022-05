Elga Enardu operata al seno: "Avevo le mammelle asimmetriche"

La rivelazione dell'influencer di Quartu: "Negli anni la posizione dei capezzoli è cambiata. Questo mi creava disagio"

Di: Redazione Sardegna Live

Elga Enardu ha rivelato ai propri fan di aver deciso di sottoporsi a un delicato intervento al seno per migliorarne l’aspetto. L'influencer di Quartu Sant'Elena (oltre 400mila follower su Instagram) si è sottoposta ad un lifting ai seni che, ha raccontato sui social, col tempo erano diventati asimmetrici.

"Nel corso degli anni le mammelle perdono il loro tono e la loro forma originaria - così la Enardu -. Nel mio caso sono diventate anche leggermente asimmetriche (parlo principalmente della posizione areolare) per questo farò un intervento di mastopessi additiva che consiste nel rimuovere la pelle in eccesso, nel riposizionare le areole e, grazie all’impianto di due piccole protesi, verrà riempito il solco superiore. La grandezza non dovrebbe variare tanto ma la forma assolutamente sì".

"E’ una parte del mio corpo che è notevolmente cambiata purtroppo e non esiste nessuna crema o esercizio fisico che la possa migliorare - commenta la sorella di Serena Enardu -. Mi crea una leggera sensazione di disagio e mi vincola nella scelta dell’abbigliamento. Quindi siccome c’è la soluzione e io ho la tendenza a risolvere faccio questo intervento".

Elga ha poi risposto alle domande rivoltele dai fan incuriositi in merito all'intervento.

"Sto benissimo - ha raccontato nelle Instagram stories dopo l'intervento -. Volevo ringraziare tutti ma soprattutto l'equipe fantastica che si è presa cura di me. Sono come nuova, preparo le ultime cose prima delle dimissioni. Volevo ringraziare di cuore infermieri e anestesista, mia mamma, Diego (il marito, ndr) e tutti quelli che mi hanno sostenuto in questa esperienza".