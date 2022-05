Sugherificio Molinas prima azienda italiana a ottenere la Certificazione FSCⓇ

Sugherificio Molinas, azienda sarda leader del settore dell’industria del sughero, è la prima azienda in Italia a ottenere la Certificazione FSCⓇ per la gestione di una foresta di sughero privata, di proprietà.

Di: Redazione

Sugherificio Molinas è una realtà 100% italiana che da 100 anni si fa portavoce del più vero e profondo Made in Italy. Un’impresa internazionale ma a conduzione familiare, radicata nel territorio ma con una visione moderna e la missione di dar vita a un'economia circolare che si sostiene e alimenta, dove solidarietà e responsabilità sociale sono i pilastri che guidano, da sempre, la mano di chi la conduce.

CHE COS’È LA CERTIFICAZIONE FSCⓇ?

La certificazione Forest Stewardship Council® (FSC®) è una certificazione internazionale, indipendente e di terza parte, specifica per il settore forestale e i prodotti derivanti dalle foreste. Per ottenerla è necessario superare l’ispezione di un ente di certificazione accreditato. Esistono due tipi di certificazione:

la CERTIFICAZIONE DI CATENA DI CUSTODIA ( Chain of Custody, CoC ), per imprese di trasformazione e/o commercio di prodotti forestali;

( ), per imprese di trasformazione e/o commercio di prodotti forestali; la CERTIFICAZIONE DI GESTIONE FORESTALE (Forest Management, FM), per proprietari e gestori forestali

Questa la dichiarazione di Paolo Molinas, responsabile vendite di Sugherificio Molinas, in seguito all’ottenimento della certificazione: “Un risultato importante, che abbiamo voluto, cercato e meritato, per certificare il grande impegno messo in atto da tutti noi di Sugherificio Molinas per dar vita a un programma di sviluppo aziendale sostenibile, basato su comportamenti ambientali e sociali virtuosi e misurabili.”

I PASSI PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE

L’ispezione finale si è tenuta nel giugno del 2021 presso la sughereta di Lu Canniscioni - situata in Sardegna, in località Baldu, a Tempio Pausania - ma i preparativi sono cominciati già dai primi mesi del 2020, con una serie di attività di formazione rivolte al team del Sugherificio e inerenti la certificazione, le operazioni di gestione e pianificazione e le attività di monitoraggio. Gli sforzi maggiori hanno riguardato la corretta gestione dell’area e la definizione di un organigramma operativo.

Successivamente, è stato necessario ottenere la prima delle due certificazioni, ovvero la certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody, CoC), la quale garantisce la rintracciabilità totale e dettagliata di un prodotto forestale, in qualsiasi fase o momento del suo processo di produzione, trasformazione e commercializzazione.

Infine, l’ultimo passo è stato l’ottenimento della certificazione di Gestione Forestale (Forest Management, FM), la quale assicura che la foresta sia gestita nel rispetto di rigorosi standard ambientali sociali ed economici. Tali standard si basano sui 10 Principi e Criteri di gestione forestale responsabile (Principles & Criteria, P&C), definiti e mantenuti aggiornati da FSC con la partecipazione di tutte le parti interessate.

IL RUOLO DEGLI ENTI CERTIFICATORI

Il ruolo dell’ente di certificazione è fondamentale nel processo di acquisizione della certificazione, poiché esso deve essere garanzia, sia verso i cittadini che verso il mercato. Prima di iniziare la verifica si contattano i principali portatori di interesse locali: enti ed istituzioni, territoriali e nazionali, nonché realtà private al fine di ottenere commenti o segnalazioni che possano rendere maggiormente efficaci le successive attività di controllo e verifica.

“L’audit di certificazione della sughereta di Lu Canniscioni è durato 3 intensi giorni. [...] L’esito di tale verifica è stato positivo ed è stato emesso il certificato di gestione forestale secondo gli standard FSC, per l’attività di estrazione del sughero, ma anche per quanto riguarda la gestione responsabile di tale territorio.” dice Pierdomenico Baldazzi, Ingegnere Responsabile Area Sistemi di Gestione di CSI Spa, una società di IMQ Group, polo di riferimento europeo per la verifica e la certificazione della conformità di materiali, prodotti, impianti e imprese. “Il nostro auspicio è quindi che anche le altre superfici gestite dalle società del Gruppo Molinas rientrino presto tra quelle oggetto di certificazione, a testimonianza dell’impegno al rispetto dei requisiti sociali, ambientali ed economici richiesti dallo standard FSC.”

UN REALE VALORE AGGIUNTO PER I CLIENTI

La certificazione FSC, quindi, è un elemento tangibile che testimonia l’impegno del Gruppo Molinas nell’investire in attività di sviluppo sostenibile della loro realtà e delle loro produzioni; è un marchio che aggiunge un vero valore aggiunto reale, spendibile da parte di tutti i clienti dell’azienda.