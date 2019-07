Maria Pia. Sopralluogo del Sindaco Mario Conoci: “Riparte e si intensifica la pulizia dell’arenile”

Il primo cittadino: “Una risorsa importantissima che va preservata e restituita ai cittadini e alle imprese”

Di: Antonio Caria

Oggi il Sindaco di Alghero Mario Conoci ha effettuato un sopralluogo presso uno dei luoghi simbolo della Riviera del Corallo: Maria Pia.

Al centro della visita, verificare la situazione del litorale e il problema della posidonia Conoci ha anche incontrato gli imprenditori per una verifica sullo lo stato dei lavori “Seguiamo attentamente la situazione e insieme agli uffici comunali siamo costantemente impegnati per portare a soluzione i problemi e restituire il litorale in condizioni ottimali agli imprenditori e ai bagnanti”, queste le sue parole.

“Riparte e si intensifica la pulizia dell’arenile con turni di notte, sia per l’asporto della posidonia spiaggiata che nella pulizia di rifinitura degli arenili– ha aggiunto il primo cittadino -. Dal prossimo 10 luglio saranno all’opera tre macchine pulisci spiaggia che lavoreranno in orario notturno”.

“L’arenile è una risorsa importantissima che – queste le sue parole – va preservata e restituita ai cittadini e alle imprese per consentire qualità dei servizi e sviluppo economico. Potenziato anche il servizio di pulizia con l’aumento dei punti di raccolta dei rifiuti e con il raddoppio dello svuotamento giornaliero”.

“Un cambio di marcia in tutte le attività riguardanti la pulizia che – ha concluso – in questi giorni sta entrando a regime e che sarà strettamente monitorato”.