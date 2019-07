Sardinia Film Festival, ad Alghero la tappa conclusiva

Dal 3 al 7 luglio proiezioni e incontri a Lo Quarter. Attesa per il focus “Sardinia Animation Net”

Di: Antonio Caria

Tappa conclusiva ad Alghero per il Sardinia Film Festival, la rassegna dedicata al cortometraggio promossa dal Cineclub di Sassari. Dal 3 al 7 luglio il piazzale di Lo Quarter, si terranno le proiezioni dei corti in concorso per la fiction e la sezione documentary internazionale.

I lavori arrivano da Italia, Algeria, Messico, Ungheria, Palestina, Russia, Turchia, Francia, Vietnam, Afghanistan, Polonia, Cina, Spagna, Kosovo, Libano, Stati Uniti d’America, Svezia, Israele, Grecia e Regno Unito. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Gli eventi collaterali avranno luogo, invece, nella Sala convegni Mosaico di Lo Quarter. Tra questi, grande attesa per il focus “Sardinia Animation Net”, uno spazio dedicato alla formazione e all'approfondimento sul cinema d’animazione.

Il 3 luglio spazio alla masterclass “Breve storia del cinema d’animazione” del giornalista e scrittore Luca Raffaelli (3 luglio). Quindi spazio, dal 4, ai professionisti con il panel “Il cinema d’animazione dall'idea alla distribuzione” tenuto da Cristian Jezdic, vicepresidente di Cartoon Italia, Pedro Citaristi, sales manager della Superights e Lucia Geraldine Scott di Red Monk Studio, che affronteranno il tema dell'industry.

Una seconda masterclass sul “Mondo della produzione in Italia” andrà in scena il 5 a cura di Giannandrea Pecorelli, dirigente televisivo e produttore cinematografico, già responsabile delle produzioni e coproduzioni per RCS FILM & TV, capostruttura di RAI Fiction, dirigente di Sony International, dirigente di Endemol di cui è stato anche produttore esecutivo. “Don Matteo”, “Un Medico in famiglia” e “Notte prima degli esami” sono alcun dei suoi lavori più noti.

Alla cerimonia di premiazione, prevista per la serata del 7 luglio, sarà possibile accedere su prenotazione e fino ad esaurimento posti.