Grande attesa per le Frecce Tricolori ad Alghero

La Pattuglia Acrobatica Nazionale torna in Sardegna per un’esibizione: l’appuntamento è per sabato 21 maggio

Di: Redazione Sardegna Live

Tornano le esibizioni acrobatiche delle Frecce Tricolori in Sardegna e per la prima volta ad Alghero. L’appuntamento è per sabato 21 maggio, nell’ambito delle manifestazioni per il XXI Raduno nazionale dell'Associazione Arma Aeronautica - Aviatori d'Italia.

La scorsa estate i piloti del 313/o Gruppo Addestramento Acrobatico «Frecce Tricolori» fecero tappa all'aeroporto di Alghero per alcune giornate di addestramento. Questa volta invece saranno in Sardegna per una vera esibizione, inserita fra le celebrazioni del 70° anniversario della fondazione dell'Associazione Arma Aeronautica - Aviatori d'Italia e del 79° anniversario in memoria delle vittime del bombardamento della città di Alghero e dell'aeroporto militare avvenuto il 17 maggio 1943.

Quello di Alghero è il quarto appuntamento del calendario 2022 della Pattuglia acrobatica nazionale, che il 7 maggio si è esibita sul lungomare Marina Italiana tra Giovinazzo e Molfetta e nella giornata successiva, domenica 8 maggio, a Bari per la festa di San Nicola.