Cagliari. Significante 2022 porta in scena Grazia Deledda

Prosegue il segmento cagliaritano della quindicesima edizione della Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica - Significante – A fini serrau con La Festa del Cristo

Di: Alessandra Leo

Significante incontra il mondo della Scuola. Il concerto narrativo “La Festa del Cristo” a Cagliari il cartellone di eventi di “ProssimaMente - La scuola intorno a noi” chiuderà domenica 15 maggio Sul palco il Living Canvas, Andrea Congia e il Tenore de Orosei Antoni Milia.

La Festa del Cristo, l’opera musico-teatrale nata nel 2016 con l’intento di portare in scena l'omonima novella di Grazia Deledda, rappresenta la quindicesima edizione della Rassegna di Spettacolo tra Parola e Musica - SIGNIFICANTE - A FINI SERRAU.

Si tratterà di un omaggio alla scrittrice nuorese, prima Donna italiana ad aver vinto il Premio Nobel per la Letteratura, in occasione delle celebrazioni del Centocinquantesimo Anniversario dalla sua nascita. Domenica 15 maggio, alle ore 20 a Cagliari, il palco dello Spazio Hermaea (Via Santa Maria Chiara 24/A - Pirri) sarà lo scenario del Concerto Narrativo, firmato Casa di Suoni e Racconti, dedicato al Cristo Miracoloso di Galtellì, protagonista della sopracitata novella deleddiana.

Il Living Canvas (Ana Cruz e Alessandra Fadda), il musicista e compositore Andrea Congia e il Tenore de Orosei Antoni Milia, mescolando modalità espressive e linguaggi artistici, trasformeranno il poetico realismo della penna di Grazia Deledda in una variopinta scenografia sonora. Lo Spettacolo chiuderà l’articolata fiera didattica dal titolo ProssimaMente - La scuola intorno a noi allestita dall’Istituto Comprensivo Statale Pirri 1 - Pirri 2 in collaborazione con Istituzioni, Scuole, l’Università, Associazioni del Terzo Settore e Imprese del territorio cagliaritano.

La Rassegna Significante, primo segmento del programma artistico annuale della Compagnia, è resa possibile grazie al supporto di numerosi partner e gode del Patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, della Città Metropolitana e del Comune di Cagliari, della Municipalità di Pirri. A sostegno dell’intero Progetto con cui la Casa di Suoni e Racconti indaga l’agire performativo della Musica, è stata attivata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma buonacausa.org (buonacausa.org/cause/tra-le-musiche-2022). La partecipazione allo Spettacolo è libera (con offerta) e per accedere allo Spazio Hermaea sarà necessaria la prenotazione tramite il sito internet prossimamente.net o contattando la Segreteria dell’Associazione Tra Parola e Musica al numero 345 3199602.

Ancor prima del consueto appuntamento domenicale con la Letteratura Sarda, la Casa di Suoni e Racconti si dedicherà ai più piccoli presentando lo spettacolo di music & performing arts PER SEMPRE - Le stupefacenti avventure del futuro. Giovedì 12 Maggio 2022 alle ore 14:00 a Cagliari sul palco del Teatro Leopardi (Via Della Resistenza - Pirri) si concluderà il percorso didattico multiartistico svolto insieme agli Allievi della classe 5C della Scuola Primaria Enrico Toti e dell’Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado Giacomo Leopardi.

Finalizzato alla preparazione del Gruppo del Mini Living Canvas, il progetto si inserisce all’interno della sesta edizione del Festival delle Musiche dei Mondi - UCRONIE.