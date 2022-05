Cagliari. Prodotti non tracciabili nella zona di preparazione sushi: sequestrati 7 kg di pesce da esercizio

Una violazione amministrativa che non è passata inosservata ai controlli

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Cagliari, nell'ambito di specifici controlli disposti nell'ambito del comparto ristorazione, i carabinieri del Nas di Cagliari hanno proceduto al controllo di un esercizio pubblico di gastronomia.

Nel corso delle operazioni di controllo, nella zona preparazione sushi è stata riscontrata la presenza di prodotti ittici non tracciabili, per i quali non era stata rispettata la prevista scheda relativa all’abbattimento di temperatura, contemplata in relazione all'esigenza di scongiurare possibili infestazione da Anisakis, così com'era previsto dal manuale di autocontrollo HACCP.

I militari operanti hanno pertanto proceduto al sequestro di 7 kg di prodotti ittici per un valore commerciale di circa 400 euro. Si tratta di una violazione amministrativa per cui le competenti autorità anche sanitarie sono state informate.