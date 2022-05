Budoni entra nel novero delle Bandiere Blu

Sono 15 le località sarde che hanno ricevuto il riconoscimento

Di: Redazione Sardegna Live, foto Comune di Budoni

Diventano 15 le località della Sardegna che possono fregiarsi del riconoscimento di Bandiera Blu, assegnato dalla Foundation for Environmental Education alle località costiere europee che soddisfano criteri di qualità relativi a parametri delle acque di balneazione e al servizio offerto, tenendo in considerazione ad esempio la pulizia delle spiagge e gli approdi turistici.. Nell’elenco stilato dalla Fee fa quest'anno il suo ingresso anche il Comune di Budoni.

Sono 210 i Comuni italiani che hanno ottenuto la Bandiera Blu nel 2022, 14 in più rispetto allo scorso anno.

Fra le new entry, oltre a Budoni, Alba Adriatica in Abruzzo, Caulonia e Isola di Capo Rizzuto in Calabria, Ispani in Campania, Riccione e San Mauro Pascoli in Emilia Romagna, Porto Recanati nelle Marche, Cannobio in Piemonte, Castro, Rodi Garganico e Ugento in Puglia, Budoni in Sardegna, Furci Siculo in Sicilia, Pietrasanta in Toscana.

La Liguria si conferma nel complesso la regione con più località premiate: 32. Sono 18 le Bandiere assegnate a Campania, Toscana e Puglia. Calabria e Marche hanno 17 località riconosciute. La Sardegna ne conta 15, seguita dall'Abruzzo a 14 e la Sicilia a 11. Il Lazio si ferma a 10 come il Trentino Alto Adige. Per l'Emilia Romagna e il Veneto premiate 9 località; 5 in Basilicata, 3 in Piemonte, 2 in Friuli Venezia Giulia, 1 in Molise e Lombardia.