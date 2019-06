Incendi a Tempio Pausania, Ballao, Villa San Pietro e Orani: in azione la Forestale

Necessario l'utilizzo dei mezzi aerei

Di: Antonio Caria

4 gli incendi segnalati oggi dalla alla Forestale.

Uno ha interessato località "Poi", a Tempio Pausania, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Limbara

Le operazioni di spegnimento, dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Tempio Pausania, coadiuvato da una squadra dei Vigili del Fuoco di Tempio Pausania e dai volontari dell'associazione AVPC di Tempio Pausania di sono concluse alle 14.36 e ha interessato circa 200 mq di sterpaglie in periferia dell'abitato.

Altro incendio in agro del comune di Ballao località "Is Abiois", dove è stato necessario l'intervento di tre elicotteri provenienti dalle base elicotteri del Corpo forestale di Pula, San Cosimo e Villasalto.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Escalaplano in sinergia con il personale del Corpo forestale della Stazione di San Nicolò Verrei e del Gruppo analisi e utilizzo del fuoco di Cagliari. Ha collaborato anche il personale dei cantieri Forestas di Escalaplano-Unghecuaddus e Villaputzu-Monte Gironi.

L’incendio ha interessato canneti e macchia mediterranea. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 16.30.

Altro incendio in località "Rio Nanni, in agro di Villa San Pietro. In azione un elicottero proveniente dalla base elicotteri del Corpo forestale di Pula

Le operazioni di spegnimento dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Pula, coadiuvato dal personale della Compagnia barracellare di Villa San Pietro, ha interessato una fascia di canne e vegetazione riparia in periferia abitato. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17:00

Incendio anche a Ora mi, in località "Punta Mareserra", su una superficie di pascolo alberato. Ha operato l'elicottero proveniente dalla base operativa del Corpo forestale di Farcana. Operazioni concluse alle 19.30.