Olbia. Festa di San Simplicio senza plastica, vetro e lattine

Ordinanza del sindaco Nizzi dall'11 al 15 maggio

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà un'edizione della Festa di San Simplicio plastic free. Dall'11 al 15 maggio il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, con un'ordinanza firmata oggi, ha vietato "detenzione, consumo, vendita e somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik e in lattine". Una misura necessaria, spiega il Comune, per salvaguardare l'ambiente, il decoro urbano e la sicurezza delle migliaia di persone che partecipano alla festa.

"Abitualmente, durante la Festa patronale, è abitudine detenere e consumare bevande contenute in bottiglie di vetro, di plastica, in contenitori tetra brik, e in lattine, che possono potenzialmente trasformarsi in oggetti contundenti; le stesse bottiglie di vetro, di, plastica, i contenitori tetra brik e le lattine, abbandonati lungo le strade e luoghi pubblici, danno un immagine negativa e degradante della città di Olbia", sottolinea il sindaco nell'ordinanza.

Il divieto riguarderà nello specifico le vie interessate dalla Fiera di San Simplicio e il parco urbano Fausto Noce. Il 15 maggio la misura sarà ancora più severa e il divieto sarà esteso anche ai distributori automatici. Nella zona in cui vigerà l'ordinanza, oltre alla vendita, sarà inoltre vietato a chiunque detenere e consumare bevande di qualsiasi genere nelle aree pubbliche, se non contenute in bicchieri di carta o di materiale compostabile.