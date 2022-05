Ad Alghero torna Monumenti Aperti: 19 i siti visitabili nel weekend

Quattro novità assolute: Villa Las Tronas, Ecomuseo Egea, Domus de Janas di Cuguttu, Villa Romana di Sant’Imbenia

Di: Redazione Sardegna Live

Diciannove siti visitabili nel weekend, tra questi quattro novità assolute (Villa Las Tronas, Ecomuseo Egea, Domus de Janas di Cuguttu, Villa Romana di Sant’Imbenia) e due itinerari, uno dedicato ad Alghero Città del Cinema curato dalla Società Umanitaria di Alghero e uno naturalistico dedicato allo stagno del Càlic. Dopo due anni di stop forzato dalla pandemia, torna una delle manifestazioni più attese della programmazione cittadina: Alghero Monumenti Aperti, in programma il 14 e 15 maggio.

La manifestazione, accompagnata dallo slogan “Il nostro bello - Insieme ci prendiamo cura del tempo”, come da tradizione vedrà studenti, insegnanti, associazioni e cittadini impegnati nelle visite guidate dei principali siti culturali del territorio. Più di 400 i volontari algheresi coinvolti, con la partecipazione di quasi tutti gli istituti scolastici della città.

Questa mattina la presentazione col presidente dell'associazione Imago Mundi Massimiliano Messina che coordina la manifestazione a livello regionale. Con lui la vicesindaca Giovanna Caria, il presidente della Fondazione Alghero Andrea Delogu e l'assessore alla Cultura e Turismo del Comune, Alessandro Cocco.

Tutti hanno sottolineato il format vincente e resiliente, giunto alla ventesima edizione in città grazie alla straordinaria collaborazione tra l'associazione promotrice, Fondazione, Amministrazione comunale e la partecipazione attiva delle numerose associazioni locali, delle scuole e della Diocesi. Tra le tante bellezze visitabili sabato e domenica ad Alghero, da segnalare alcune iniziative speciali ed eventi collaterali di prestigio: l'apertura del Laboratorio del Corallo animato e curato dall’Associazione Corallium Rubrum nel Museo del Corallo , le iniziative dell'aeroporto militare, con una mostra sulla storia della Brigata Sassari e la possibilità di ammirare alcuni velivoli SIAI Marchetti modello U-208A presentati dal personale dell’Aeronautica Militare del 60° Stormo, nel Teatro Civico le visite guidate e la rievocazione storica in costume dell’Ottocento a cura dell’Associazione Itinerari nel Tempo .

Ad Alghero una cultura senza barriere. L’Associazione Volontari Pensiero Felice Onlus è infatti a disposizione per accompagnare le persone con disabilità per la visita ai monumenti accessibili nella giornata di domenica 15 maggio. Per prenotare il servizio di accompagnamento è possibile contattare il cell. +39 339 384 2790.