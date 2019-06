“Se non torni da me faccio saltare in aria la casa”. Brasiliano fermato dalla Polizia

Sul posto hanno operato le Volanti della Questura

Di: Alessandro Congia

Poteva succedere una strage, la bombola del gas col tubo rotto, l'aria della stanza già abbondantemente satura, fortunatamente i poliziotti e i pompieri sono arrivati in tempo per evitare il dramma.

L’ex compagno, 35enne, di origini brasiliane e residente in Sardegna con regolare permesso di soggiorno, ha diverse denunce a suo carico da parte della sua ex, per maltrattamenti. L’ultimo episodio però, quello odierno, è ancora più grave: al termine dell’ennesima lite, ha minacciato di far saltare la casa dove lei abita, in via San Giuliano, a Cagliari (nel rione di Genneruxi).

Sul posto ci sono gli equipaggi delle Volanti del 113, giunti immediatamente sul posto dopo l’allarme lanciato dalla donna esasperata e terrorizzata. I Vigili del Fuoco e i poliziotti hanno trovato una bombola gpl con il tubo tagliato: il palazzo è stato fatto evacuare, l’uomo è stato condotto in Questura e immediatamente denunciato per tentata strage e rilasciato a piede libero.