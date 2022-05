Covid-19 in Sardegna: contagli triplicati in 24 ore

Si registra anche un decesso

Di: Redazione Sardegna Live

Balzo dei contagi da Covid in Sardegna, più che triplicati nelle ultime 24 ore. I nuovi casi accertati sono 1.797 (+ 1.297), di cui 1.655 diagnosticati da antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 9.069 tamponi per un tasso di positività che scende dal 30,6 al 19,8 per cento. Invariato il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 9, sono invece 273 (+ 1) quelli in area medica.

In calo i casi di isolamento domiciliare, per un totale di 24.882 (- 789). Si registra anche un decesso: un uomo di 74 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari.