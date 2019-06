Asl unica voluta da Pigliaru: lascia il supermanager Fulvio Moirano

Con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto

Di: Ansa

Fulvio Moirano, il supermanager ligure della Asl unica sarda, l'Azienda per la tutela della Salute, voluta dalla precedente Giunta guidata da Francesco Pigliaru, lascia. Con due anni di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto e "di comune accordo con il governatore", il direttore generale ha appena concluso l'ultimo giorno operativo in Ats: "domani ordinerò le carte e domenica 30 sarà la mia ultima giornata.

Nel frattempo, sono andato in pensione nel mio posto di ruolo (direttore generale dell'assessorato della Sanità della Regione Piemonte, ndr) e - dice all'ANSA - visto che si ha intenzione di cambiare, che ho altri interessi e altre proposte, ho preso questa decisione in totale consenso con il presidente". Moirano era arrivato in Sardegna nominato dalla Giunta Pigliaru direttore generale della Asl di Sassari con l'incarico di riformare le sette Asl territoriali che sono state poi incorporate nell'azienda unica che ha scatenato diverse polemiche per la gestione dei servizi sanitari.

Moirano è stato il primo Dg dell'Azienda per la tutela della Salute e ora dovrà essere sostituito da un commissario che sarà nominato dalla Giunta presieduta da Christian Solinas che vorrebbe ripristinare alcune Asl: si parla di almeno quattro aziende.