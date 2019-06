Tragedia nella notte. Auto si ribalta e finisce contro un palo, muore un 23enne di Dolianova

E' andato a sbattere contro il cordolo della rotonda ed è stato catapultato ad oltre 30 metri di distanza

Di: Redazione Sardegna Live

La tragedia si è consumata poco dopo le 4 del mattino. Una Smart condotta da un giovane di 23 anni, Luca Noli di Dolianova, mentre percorreva la via Is Mirrionis, in direzione via Cadello, per cause in corso di accertamento, è andata a sbattere contro il cordolo della rotonda ed è stata catapultata ad oltre 30 metri di distanza, finendo la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica, di fronte ad un market.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto del 118, della polizia municipale e dei vigili del fuoco. Purtroppo, nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, per il giovane non c'è stato nulla da fare.

La polizia municipale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.