Rapina in banca a Nuoro: circa 2mila euro il bottino prelevato dai malviventi

Caccia all'uomo per trovare i due responsabili della rapina avvenuta questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

E' di circa 2mila euro il bottino prelevato stamane a Nuoro dai due malviventi che hanno rapinato la Banca Nazionale del lavoro poco dopo le 10,30 in via Manzoni, a due passi dal Tribunale. Da una prima ricostruzione degli agenti della Squadra Mobile, i due, coperti in volto dalla mascherina e con un cappellino in testa, sarebbero passati all'ingresso senza che il sistema d'allarme segnalasse il possesso di armi.

Una volta all'interno, i rapinatori hanno saltato la fila di clienti intimando al cassiere, verosimilmente impugnando delle armi giocattolo, di consegnare loro il denaro. Il dipendente ha così consegnato i 2mila euro, e i due malviventi dopo aver incassato la somma si sono dileguati facendo perdere finora le proprie tracce.

E' subito scattata la caccia all'uomo a Nuoro e nel circondario, con posti di blocco in vari punti della città e in particolare lungo di strade in uscita dal capoluogo barbaricino. Elementi utili alle indagini potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere interne ed esterne alla banca, ora al vaglio degli investigatori.