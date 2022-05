Rapina in banca a Nuoro: in fuga due banditi

Il colpo è avvenuto questa mattina alle 10. Gli agenti sono alla ricerca dei due fuggitivi

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina a Nuoro, intorno alle 10 è stata rapinata la filiale della Banca nazionale del Lavoro, in via Manzoni. Due uomini col volto coperto da mascherina e cappellino in testa sono entrati nell'istituto di credito attraverso il bussolotto all'ingresso fingendosi normali clienti.

Una volta dentro si sono fatti consegnare i contanti dall'impiegato. Ottenuta la somma in denaro i due sono fuggiti facendo perdere, almeno per il momento, le proprie tracce. Il bottino non è stato quantificato e non è ancora certo se i malviventi fossero armati e se si trattasse di armi finte, visto che il sistema di sicurezza non ha rilevato niente all'ingresso.

Subito è scattato l'allarme al 113, lanciato dagli impiegati subito dopo il colpo. Sul posto sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile e delle Volanti della Questura di Nuoro che in queste ore stanno sentendo i dipendenti e qualche cliente presente al momento della rapina.

Per ulteriori dettagli utili a catturare i responsabili gli agenti passeranno al setaccio anche le telecamere posizionate sia all'interno che all'esterno dell'istituto di credito.