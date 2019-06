“No fumo, no plastica”, oggi i cartelli informativi in altre spiagge

Gli operai del Consorzio Costa Smeralda hanno lavorato a Li 'Itriceddi, Liscia Ruja e Cala Petra Ruja

Di: Antonio Caria, fotografia Giacomo Spada

Prosegue il posizionamento dei cartelli da parte del Consorzio Costa Smeralda per fornire le informazioni necessarie sulle ordinanze emanate dal Comune di Arzachena sul fumo e sulla plastica. Oggi gli operai dell’Ufficio infrastrutture hanno posizionato la cartellonistica nelle spiagge di Li 'Itriceddi, Liscia Ruja e Cala Petra Ruja

“Dal 1 giugno 2019, come previsto dall’ordinanza dell'Amministrazione comunale di Arzachena numero 22 del 5 aprile 2019, – fanno sapere dal Consorzio – anche nelle nostre spiagge è vietato fumare, fatta eccezione per le aree delimitate e nel raggio di due metri dai cartelli che abbiamo installato per indicarle”.

Inoltre, rimarcano, “Un’altra ordinanza comunale, la numero 21 del 5 aprile 2019, impone a tutti i residenti e visitatori del Comune di Arzachena di “utilizzare nelle spiagge esclusivamente piatti, posate, bicchieri, contenitori, cannucce e sacchetti in materiale biodegradabile”.

“È consentito portare in spiaggia le bottigliette d’acqua in plastica. Vi invitiamo – specificano – a farne un uso responsabile. Vi ricordiamo che nelle nostre 22 spiagge sono presenti i punti per la raccolta differenziata dei rifiuti, compreso il cestello per la plastica”,

“La violazione delle due ordinanze – aggiungono dal Consorzio Costa Smeralda – comporta il pagamento di una sanzione compresa tra i 25 euro e i 500 euro. Le ordinanze sono state inviate per la “relativa attività di controllo e vigilanza, ciascuno per la propria competenza, al Comando di Polizia Municipale di Arzachena, alle Stazioni dei Carabinieri di Arzachena e di Porto Cervo, al Commissariato di Porto Cervo della Polizia di Stato, alla Capitaneria di Porto di La Maddalena e alla Capitaneria di Porto di Golfo Aranci”.

Infine, “I provvedimenti dell’amministrazione comunale di Arzachena sono stati assunti per tutelare la salute pubblica e proteggere il mare dai materiali plastici e rientrano perfettamente nella filosofia del Consorzio Costa Smeralda, che fin dalla sua fondazione, nel 1962, ha posto al centro delle sue scelte il massimo rispetto dell’ambiente, con un rigoroso Regolamento Edilizio applicato e fatto rispettare dal Comitato d'Architettura, unico nel suo genere in tutto il Mediterraneo”.