Ponte Serra, ieri il sopralluogo del Sindaco Mario Conoci

Il primo cittadino: “Faremo il possibile per consentire un ritorno alla normalità”

Di: Antonio Caria

Continua a tenere banco ad Alghero la situazione del Ponte Serra. Nella giornata di ieri il Sindaco Mario Conoci, insieme ai tecnici e ai residenti della zona, ha effettuato un sopralluogo nella struttura chiusa al traffico.

“Faremo il possibile per consentire un ritorno alla normalità ben sapendo che purtroppo la situazione non è delle migliori e che a decidere sono e saranno le perizie dei tecnici”, queste le parole del primo cittadino.

“Nonostante ciò che è stato detto dai vecchi amministratori nelle scorse settimane, –queste ancora le sue parole – non esiste un progetto preliminare, non c’è traccia di un procedimento tecnico che stabilisca costi e tempi per la ristrutturazione del ponte. C’è solo una delibera di variazione al bilancio, che senza un progetto serve a poco, peraltro ancora da approvare dal prossimo Consiglio Comunale. Ci si è resi conto della totale assenza di manutenzione che in questi anni ha portato il Ponte Serra alle condizioni attuali”.

Grazie a un tavolo tecnico, aggiunge “Si ricercherà una eventuale soluzione transitoria nelle more della predisposizione della progettazione dell’opera. Interverremo comunque anche sulla viabilità alternativa per attenuare il più possibile i disagi”.