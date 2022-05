Incidente all’ingresso di Tula: muore un 31enne di Pattada

“Nessuna famiglia dovrebbe vivere questo dolore. Adesso galoppa tra gli angeli”

Di: Redazione Sardegna Live

Il personale sanitario del 118, giunto sul posto con due ambulanze, nulla ha potuto fare per salvare la vita a Luciano Deiosso, allevatore 31enne di Pattada, morto sul colpo in seguito all’incidente stradale avvenuto ieri sera, intorno alle 21:30 alle porte di Tula.

Il giovane era alla guida di una Mitsubishi. Con lui un coetaneo sempre di Pattada, trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da chiarire. In base alle prime informazioni, il fuoristrada ha impattato contro una Yaris, condotta da un giovane di Tula rimasto illeso, e si è ribaltato su lato.

La notizia della morte di Luciano ha sconvolto la comunità di Pattada e sui social sono tanti i messaggi di cordoglio: “Vola tra angeli carissimo ragazzo”; Il giorno della festa della mamma dovrebbe essere un giorno di festa non ricevere queste triste notizie, né oggi né mai. Luciano prega x la tua famiglia che il signore l’aiuti in questo triste momento”; “Nessuna famiglia dovrebbe vivere questo dolore. Riposa in pace carissimo Luciano Deiosso. Adesso galoppa tra gli angeli”.

Foto: tratte da Fb Luciano Deiosso