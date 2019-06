Al San Martino in funzione il nuovo mammografo

Il macchinario, installato nei locali della Radiologia territoriale, è entrato in funzione ieri

Di: Antonio Caria

È entrato in funzione dalla giornata di ieri il nuovo mammografo di ultima generazione, installato all’ospedale San Martino di Oristano nei locali della Radiologia territoriale.

L'apparecchio darà modo di compiere un ulteriore salto di qualità nelle diagnosi dei tumori al seno grazie all’utilizzo della tomosintesi, una tecnologia che, sfruttando l’imaging tridimensionale, permetterà di individuare e localizzare in maniera estremamente accurata eventuali lesioni anche in fase precoce, attraverso la ricostruzione in 3D della ghiandola mammaria.

Gli esami mammografici sono già dalla mattinata di oggi dopo che nei giorni scorsi erano stati sospesi per via del malfunzionamento del mammografo digitale già operativo presso il San Martino, su cui i tecnici stanno lavorando per garantirne il ripristino nel minor tempo possibile.

Inoltre il Servizio di Radiologia, grazie anche alla disponibilità data del personale, sta organizzando dei turni straordinari per consentire alle pazienti che nei giorni scorsi non hanno potuto sottoporsi alla mammografia di recuperare l’esame quanto prima.

“Per ciò che riguarda le mammografie eseguite all’interno del programma di screening oncologici (rivolto alle donne tra i 50 e i 69 anni), – fanno sapere dall’Assl di Oristano – gli operatori del Centro Screening hanno già provveduto a contattare le donne invitate a sottoporsi all’esame presso la Radiologia di Oristano tra l’11 e il 27 giugno per informarle della sospensione. Le donne che avevano ricevuto l’invito nei giorni compresi tra queste due date, ma che il Centro Screening non è riuscito a raggiungere telefonicamente, potranno chiamare il numero verde 800 186 000 per fissare un nuovo appuntamento o, qualora non chiamassero, verranno invitate tramite lettera ad nuovo appuntamento”.