Mont'e Prama. Perantoni (M5s): "Emozione per nuove scoperte"

"L'antica civiltà sarda si arricchisce di nuove testimonianze"

Di: Redazione Sardegna Live

"La scoperta delle due nuove statue giganti è emozionante per noi sardi e per il Paese intero". Così il presidente della commissione Giustizia della Camera Mario Perantoni, deputato M5s, commenta le novità in arrivo dal sito di Mont'e Prama a Cabras.

"L'antica civiltà sarda - commenta ancora l'esponente pentastellato - si arricchisce così di nuove testimonianze che devono rafforzare la volontà delle istituzioni di investire nella cultura del 'passato' per rafforzare e dare lo spessore che merita all'identità archeologica e culturale dell'isola e porla a fondamento del suo sviluppo economico e sociale".