Allarme sul traghetto Livorno-Olbia, passeggero disperso

Allarme sul traghetto Moby Wonder, 46enne disperso

Di: Redazione Sardegna Live

Un passeggero del traghetto Moby Wonder, partito ieri alle 22 dal porto di Livorno e attraccato a Olbia questa mattina poco prima delle 8, risulta disperso.

Si tratterebbe di un 46enne romeno, Tony Nicolaie. Le persone che viaggiavano con lui lo hanno visto per l'ultima volta a bordo intorno alle 4. Poi stamattina all'arrivo in Sardegna, non riuscendo a rintracciarlo gli amici hanno dato l'allarme.

La Guardia Costiera di Olbia, con l'ausilio anche di unità cinofile, la Polizia e il personale di bordo della Moby hanno setacciato il traghetto senza trovare traccia dell'uomo. Ricerche sono tuttora in corso sia a terra, nel caso l'uomo fosse sbarcato per poi far perdere volontariamente le sue tracce, sia in mare con due motovedette della Guardia costiera di Olbia e di La Maddalena e con un aereo Manta decollato dalla base di Pescara.