Scontro tra due auto sulla Sassari-Olbia: tre persone in ospedale

Una delle due vetture si è ribaltata al centro della carreggiata

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno alle 10:15 di questa mattina, per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate lungo la Sassari – Olbia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Olbia che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area dell’incidente e collaborato con i sanitari del 118 per il soccorso alle persone a bordo delle vetture, una delle quali in seguito alla collisione si è ribaltata al centro della carreggiata.

Tre i feriti trasportate all’ospedale. I rilievi sono stati effettuati dalla Polizia stradale.