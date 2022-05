Cagliari. Non gli dà la precedenza, insegue e aggredisce l’autista di un autobus

Denunciato un 56enne e il figlio minorenne

Di: Redazione Sardegna Live - Foto d'archivio

La Polizia ha denunciato un pregiudicato, 56enne di Selargius, e il figlio minorenne, che la sera del 29 aprile scorso avevano aggredito, in via Gottardo, l’autista di un bus cittadino. L’uomo e il figlio sono accusati di lesioni aggravate in concorso.

Nello specifico, secondo quanto spiegato dalla Polizia, l'uomo, un pregiudicato, a bordo della sua macchina in compagnia del figlio aveva inseguito il mezzo pubblico che, secondo lui, poco prima non gli aveva dato la precedenza. Non appena il bus si era fermato, era salito a bordo e con una pietra aveva colpito al volto l’autista. Anche il figlio aveva dato manforte al padre, sferrando un calcio contro il conducente.

L’autista del bus, contuso e ferito all’occhio sinistro, era stato trasportato dal 118 al pronto soccorso, in codice giallo, ed era stato dimesso con una prognosi di 7 giorni.

Gli Investigatori della Sezione “Reati contro la persona” della Squadra Mobile hanno identificato l’aggressore grazie alle immagini delle telecamere del mezzo pubblico e alle testimonianze dei passeggeri presenti che, con i loro cellulari, avevano anche ripreso la scena.