Alghero. Attentato incendiario contro una gelateria

Indagini in corso dei Carabinieri. Preoccupazione dei commercianti del centro storico

Di: Redazione Sardegna Live

Secondo attentato incendiario in pochi giorni ad Alghero. Questa volta è stata presa di mira una gelateria in via Carlo Alberto, nel centro storico. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto fatta dai carabinieri della Compagnia di Alghero, guidata dal capitano Pietro Barrel, intorno alle 3.30 ignoti hanno cosparso di liquido infiammabile la porta d'ingresso e la vetrina del negozio per appiccare il fuoco. Dei passanti hanno subito spento le fiamme che hanno parzialmente danneggiato gli infissi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno definitivamente spento il principio di incendio e messo in sicurezza il locale. Gli investigatori hanno sentito alcuni testimoni che avrebbero visto un sospetto allontanarsi dal luogo dell'attentato, e hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Al momento si escludono correlazioni con l'attentato incendiario che il 28 aprile, in pieno giorno ha distrutto l'auto di un commerciante, parcheggiata ai Bastioni Cristoforo Colombo, a due passi dalla gelateria incendiata ieri notte. In quel caso ad appiccare il fuoco sono stati due giovani che, arrivati a bordo di uno scooter, hanno cosparso l'auto di liquido infiammabile, quindi acceso le fiamme e sono scappati.

I comitati di quartiere e dei commercianti del Centro storico esprimono la loro preoccupazione: "Due episodi incendiari in otto giorni, ai danni di attività economiche site nel centro storico, costituiscono per noi un preoccupante segnale d'allarme. Nell'esprimere la nostra solidarietà a chi ha subito questi gesti, chiediamo al sindaco, alle autorità, alle forze dell'ordine di porre in atto e coordinare le azioni necessarie al contrasto e alla prevenzione di simili episodi".