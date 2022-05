Travolto da lastra di marmo a Monserrato, l’operaio è stato operato

L'uomo ha riportato fratture in diverse parti del corpo e le sue condizioni sono state valutate molto gravi

Di: Redazione Sardegna Live

Si trova ricoverato nel reparto di rianimazione del Policlinico di Monserrato l'operaio di 47 anni rimasto ferito nell'incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi in una impresa che lavora il marmo. L’uomo è stato sottoposto a un intervento chirurgico ed è stato poi ricoverato in rianimazione. La prognosi resta riservata ma il 47enne ha riportato diverse fratture e le sue condizioni sono state valutate molto gravi. Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e gli specialisti degli infortuni sul lavoro dello Spresal.

Molto meno gravi, invece, le condizioni dell'operaio di 45 anni coinvolto nell'incidente in una azienda di logistica di Macchiareddu. Da quanto si apprende avrebbe riportato solo escoriazioni e contusioni.