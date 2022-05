Seneghe. Cerbiatto salvato dagli agenti della Forestale

Il giovane esemplare ritrovato lungo il bordo strada, senza la mamma e molto spaventato

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, gli Agenti della Stazione Forestale di Seneghe, in seguito ad una segnalazione da parte di un privato, si sono immediatamente attivati per prestare i primi soccorsi ad un cerbiatto in Località “Iscala”, nell'agro di Seneghe.

Il giovane esemplare ritrovato lungo il bordo strada, senza la mamma e molto spaventato, è stato preso in consegna e trasportato d'urgenza alla Clinica "Duemari" di Oristano. Qui riceverà assistenza, cure adeguate e la giusta nutrizione, elementi che porteranno sicuramente ad un netto miglioramento delle sue condizioni di salute. Una volta poi che si sarà ristabilito, verrà reintrodotto nel proprio ambiente naturale.

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale è sempre impegnato in prima linea, con un grande impiego di risorse umane e strumentali, per cercare di proteggere gli animali appartenenti alla fauna selvatica. L’Ispettorato Forestale di Oristano ogni anno nell’ambito dei propri compiti istituzionali, predispone servizi mirati volti alla tutela di specie protette ed indifese, quali ungulati, rapaci, tartarughe, volpi e ricci.