Concorsi truccati all’Università: sospesi il rettore di Catania e 9 docenti

Tra gli indagati anche professori dell’Università di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Il rettore dell’Università di Catania, Francesco Basile, e altri nove docenti con posizioni apicali all'interno dei dipartimenti dell'ateneo etneo sono stati sospesi dai pubblici uffici con un provvedimento interdittivo emesso dal gip del Tribunale nell'ambito di una inchiesta della Procura che indaga sulle ipotesi di associazione a delinquere, corruzione, turbativa d'asta e altri reati.

Gli indagati sono complessivamente 40: tutti docenti delle università di Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Chieti-Pescara, Firenze, Messina, Milano, Napoli, Padova, Roma, Trieste, Venezia e Verona.

L'operazione eseguita dalla Digos e' stata denominata 'Università' Bandita' e ha consentito di accertare l'esistenza di 27 concorsi truccati: 17 per professore ordinario, quattro per professore associato e sei per ricercatore.

Sono in corso 41 perquisizioni. I dettagli dell'inchiesta verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa fissata per le 10 nella sala stampa della Procura di Catania.