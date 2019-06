Ploaghe, riconosciuto un debito fuori bilancio ma consuntivo 2018 positivo

Il primo cittadino: “ Abbiamo un fondo di cassa pari a 11.355,77 euro per la prima volta dal 2011”

Di: Antonio Caria

Altra tegola per i già risicati conti del comune di Ploaghe. Nell’ultima seduta del Consiglio comunale l’amministrazione guidata dal Sindaco Carlo Sotgiu ha approvato la delibera di riconoscimento del debito fuori bilancio (87mila 352,33 euro) nei confronti della Step, la società che dal 2006 al 2015 ha gestito l’accertamento e il recupero dei tributi.

Come si legge nella relazione degli uffici, dal 2006 al 2009 la Step ha riscosso 534mila 639,98 euro ma non sono state, negli stessi anni, inserite nel bilancio le relative uscite per il compenso dell’attività svolta pari al 38% dell’incassato più Iva. Solo a partire dal 2010 il bilancio del comune ha previsto le partite in uscita a favore della Step che tuttavia sono servite, negli anni, a compensare i debiti accumulati in precedenza.

Con questo ultimo atto sono stati di conseguenza riconosciuti debiti relativi agli ultimi due anni del precedente all’attuale mandato amministrativo. Il comune ha comunque ottenuto una transazione evitando di pagare spese legali e more e anche una dilazione triennale del pagamento. Salgono, però, a quasi 600mila euro i debiti fuori bilancio riconosciuti dall’amministrazione comunale in questi quattro anni fra cui il saldo pari a 288mila euro della causa Pittalis – 167 e oltre 130mila euro di spese legali dovute a diversi avvocati.

“Nonostante queste risorse sottratte ai fondi comunali di questi anni – ha dichiarato il sindaco Carlo Sotgiu – siamo comunque riusciti nell’impresa di risanare il bilancio chiudendo un consuntivo 2018 con un fondo di cassa positivo pari a 11.355,77 euro per la prima volta dal 2011”.