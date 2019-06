“Soste d’Estate”,, sabato 29 giugno musica e parole con Arst

L’appuntamento, promosso in collaborazione con le Associazioni NonSoloAvvocati Onlus e Mille Note, avrà inizio alle 18.30

Di: Antonio Caria

Avrà luogo sabato 29 Giugno a partire dalle 18:30, presso la Stazione di MetroCagliari San Gottardo a Monserrato, “Soste d’Estate", evento di musica e di parole promossa da Arst in collaborazione con l'associazione NonSoloAvvocati Onlus e l'associazione Mille Note.

La serata sarà aperta dal pianista Karolina Bogusz, seguita dalla pianista Giorgia Cugia. Brani di muscia tradizionale popolare saranno eseguiti dall Gruppo Animas (Sabrina Sanna e Alessandro Meli)

In programma anche l’esibizione del soprano Vittoria Lai, del tenore Mauro Secci e di Andrea Cossu al pianoforte. L'evento sarà chiuso dall'Associazione Mille Note con alcuni brani tratti dal concerto Salotto 900 e dai repertori delle operette.

Al centro della manifestazione sarà, come al solito, il nuovo pianoforte che ARST mette quotidianamente a disposizione di tutti gli appassionati nella Stazione metrotranviaria di Monserrato-San Gottardo.

“Soste d'Estate – ha dichiarato Chicco Porcu, Amministratore unico di Arst – è il secondo evento della rassegna culturale In viaggio tra musica e parole con il quale vogliamo promuovere l’uso di luoghi di transito come le nostre stazioni Metro per eventi culturali e sociali. L’obiettivo è di unire il tempo del viaggio con il piacere della musica, dell’arte e di un sano intrattenimento rigorosamente live”.