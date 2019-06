Alte temperature in Sardegna, la Protezione civile emana l’avviso di condizioni meteo avverse

La validità sarà dalle 10.00 di domani alle 20.00 del 29 giugno

Di: Antonio Caria

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Sardegna ha emanato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per alte temperature che sarà valido dalle 10.00 di domani (28 giugno) alle 20.00 di sabato 29 giugno.

Come si legge nella nota, “Dalla tarda mattinata di domani su gran parte della Regione si registreranno temperature elevate (superiori ai 34° C) che, nel pomeriggio, diventeranno anche molto elevate (superiori ai 37° C o localmente ai 40° C). Per la giornata di sabato le temperature non subiranno variazioni significative mantenendosi su valori elevati o localmente molto elevati su gran parte della Regione”.