Omicidio fratelli Mirabello, oggi udienza in Corte d'Assise

La sentenza non è prevista per oggi

Di: Redazione Sardegna Live

Si sta tenendo oggi presso il Tribunale di Cagliari la nuova udienza in Corte d'Assise del processo per il delitto dei fratelli Massimiliano e Davude Mirabello, uccisi a 35 e 40 anni il 9 febbraio 2020 a Dolianova. Per il delitto sono stati condannati in primo grado a vent'anni Joselito e Michael Marras, padre e figlio di 53 e 28 anni.

Dopo il Procuratore, hanno parlato l'avv. Alessandrini difensore di Eleonora Mirabello, l'avv. Piscitelli per Caterina Mirabello ed in sostituzione dell'avv. Sorbilli per Adelaide Mirabello e Luana Piano, compagna di Massimiliano.

E' stata poi la volta di Gianfranco Trullu, difensore di Stefano Mura, già condannato in primo grado per favoreggiamento. Il Presidente vuol far parlare tutti e poi rinviare per eventuali repliche e sentenza.