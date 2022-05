Non si ferma all'alt dei carabinieri, arrestato orunese

Resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza. Fermato dopo una rocambolesca fuga

Nel corso della nottata del 4 maggio i Carabinieri della Compagnia di Bitti, coadiuvati da personale della Stazione di Budoni, hanno arrestato in flagranza di reato un soggetto originario di Orune contestandogli i reati di resistenza a un pubblico ufficiale e guida in stato d’ebbrezza.

L’attività scaturisce da un controllo alla circolazione stradale che una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bitti stava effettuando in agro di Lula, località Sologo.

Nonostante i Carabinieri avessero intimato l’alt ad un’autovettura che transitava in zona, il conducente avrebbe ignorato il segnale dei militari di Bitti iniziando una rocambolesca fuga per un lungo tratto della SS 131 Dcn, entrando anche all’interno dei centri abitati di Posada e Budoni e ponendo in grave pericolo l’incolumità dei residenti e dei militari all’inseguimento.

La condotta spericolata, riferiscono i carabinieri, è terminata proprio nei pressi di Budoni dove, anche con l’ausilio dei Carabinieri della locale Stazione, la macchina è stata infine fermata, senza che alcuna delle persone coinvolte riportasse ferite. Anche i mezzi interessati sono risultati illesi.

Identificato il conducente, lo stesso è stato sottoposto ad accertamento etilometrico e sarebbe risultato positivo con un tasso alcolemico di 0,7 e 0,9 g/l rispettivamente alla prima e alla seconda misurazione.

All'uomo, oltre alla guida in stato d’ebbrezza, è stato contestato anche il reato di resistenza a un pubblico ufficiale, violazioni per le quali sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza direttissima che si è svolta nella stessa mattinata, al cui esito è stato convalidato l’arresto ed il soggetto è stato posto in libertà.