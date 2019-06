L’Università di Cagliari tra i primi atenei in Europa

Il Rettore Maria Del Zompo: “Ennesimo successo di grande prestigio per la internazionalizzazione del nostro Ateneo”

Di: Antonio Caria

L’Università di Cagliari è tra le 17 “Università europee”, individuate dalla Commissione europea. Ciò in base a un programma di alleanze che farà nascere altrettanti consorzi tematici tra 114 istituti universitari di tutto il Continente.

Tra queste c’è l’ ''European Digital UniverCity'' (EDUC), l’alleanza in cui l’Ateneo del capoluogo sardo fa rete con cinque università di Germania, Francia, Ungheria, e Repubblica Ceca.

“Si tratta dell’ennesimo successo di grande prestigio per la internazionalizzazione del nostro Ateneo, in linea con i nostri obiettivi – questo il commento dell Rettore dell’Università di Cagliari, Maria Del Zompo -. Crescere e migliorare puntando sui valori della identità e dell’Europa per un futuro di conoscenza e di innovazione per gli studenti e le studentesse di oggi, ma pensando concretamente agli studenti e alle studentesse di domani”.

“European Universities” lanciata nello scorso mese di ottobre sotto il cappello del programma Erasmus+, ha come obiettivo la collaborazione fra le università europee su ogni aspetto dell’istruzione superiore, dalla mobilità di studenti, docenti e staff, fino al collegamento con ricerca e innovazione.

Il programma riceverà per ora 85 milioni di euro come primo finanziamento, ossia circa 5 milioni di euro per gruppo di università nei prossimi 3 anni, e si approfitterà di questo primo periodo per testare diversi modelli da implementare nelle future università europee.

Nel dettaglio, l’accordo per l’“European Digital UniverCity” (EDUC) di cui fa parte l’Università di Cagliari è stato sottoscritto dai vertici delle Università di Potsdam (Germania, coordinatore), Masaryk (Brno, Repubblica Ceca), Parigi-Nanterre (Francia), Pecs (Ungheria) e Rennes 1 (Francia).

In totale, l'alleanza EDUC costituirà un campus transnazionale che coinvolgerà 160mila studenti, e darà luogo alla creazione di diplomi congiunti e curricula condivisi tra i sei partner.

Secondo il Prorettore all’Internazionalizzazione, Alessandra Carucci, “Si tratta di un grande successo per l’Università di Cagliari e di una grande sfida che coinvolgerà l’ateneo a tutti i livelli e offrirà ai nostri studenti e a tutto il personale nuove opportunità di fare esperienze internazionali acquisendo sempre nuove competenze. Le università partner sono tutte molto attive e hanno già dimostrato una forte volontà di collaborare affrontando le sfide della società contemporanea”.