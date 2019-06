Ruba due portafogli in ospedale, i Carabinieri lo arrestano

Nei guai un pregiudicato

Di: Alessandro Congia

I Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno arrestato in flagranza di reato, M.G., 48enne di Sanluri, disoccupato, pregiudicato, per il reato di furto. L'uomo, dopo essersi introdotto all'interno del reparto rianimazione dell'ospedale "Nostra signora di Bonaria", si è impossessato di due portafogli di due medici, per poi dileguarsi.

I militari intervenuti prontamente sul posto su richiesta dei sanitari, hanno rintracciato il ladruncolo all'interno del bar della stazione ferroviaria, dove, dopo averlo sottoposto a perquisizione personale, sono riusciti a recuperare la refurtiva che è stata restituita ai proprietari. L'arrestato, dopo le formalità di rito veniva tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida prevista per questa mattina.