Fiamme in un ovile, i Vigili del Fuoco mettono in salvo gli animali

Le squadre del 115 hanno evitato il peggio, mettendo in sicurezza diverse bombole di gas

Di: Alessandro Congia

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale, a tarda notte, a Dolianova in località Nanni Axiu, per un vasto incendio che si è sviluppato in un ovile.

La Sala operativa del 115 che ha ricevuto le chiamate di soccorso e ha inviato sul posto le squadre di Pronto intervento della sede centrale: gli operatori all'arrivo sul posto hanno provveduto a mettere in salvo gli animali, caprette, oche, galline e a spegnere le fiamme che hanno coinvolto dei container, due carcasse di auto, legna e la vegetazione, masserizie e attrezzature, nel rogo sono state individuate alcune bombole di gpl, localizzate e messe in sicurezza e raffreddate.

L'intervento si è protratto per alcune ore.

Infine sì è provveduto alla messa in sicurezza dell’area con la bonifica di alcuni focolai residui. I Vigili del Fuoco sono intervenuti con vari automezzi, "autopompe" "autobotti" e "fuoristrada" dotati di modulo antincendio. Le cause del rogo sono in fase di accertamento, sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Dolianova.