Anziano 70enne scatta le foto ai bambini in spiaggia. Interviene la Polizia

Sul posto gli agenti della Volante del Commissariato di Quartu, coordinati dal dirigente Fabrizio Selis

Di: Alessandro Congia

E’ stato scoperto da alcuni genitori mentre era intento a scattare delle foto col suo cellulare ai bambini in spiaggia, soprattutto mentre i piccoli si cambiavano. Un fatto abbastanza singolare, grave, sul quale ora sarà il magistrato di turno a decidere gli eventuali provvedimenti del caso.

Fatto sta che nella tarda serata di oggi, in via Lago di Varese, a Marina Residence, sul litorale quartese, un uomo 70enne era intento a fare foto ai piccoli che giocavano sull’arenile.

Un genitore, accortosi dell’episodio inquietante, lo ha bloccato mentre alcuni bagnanti hanno chiamato il 113: sul posto sono arrivati i poliziotti del Commissariato di Quartu, coordinati dal dirigente Fabrizio Selis, che hanno portato via l’uomo per accertamenti. Spetterà al pm di turno decidere il da farsi, mentre in spiaggia l’anziano ha rischiato il linciaggio.