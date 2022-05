Furti seriali in abitazioni ed esercizi commerciali di Maracalagonis: due uomini denunciati

I filmati dei sistemi di videosorveglianza hanno incastrato i due uomini

Di: Redazione Sardegna Live

Indagini serrate da parte dei Carabinieri di Sinnai nei confronti di un 43enne e di un 45enne di Maracalagonis. I due uomini sono stato denunciati in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente, all’esito di accertamenti svolti successivamente a diverse denunce querele presentate da alcuni cittadini e di alcuni esercenti.

Secondo quanto riferito, il modus operandi prevedeva l’ingresso nelle abitazioni e l’asportazione di oggetti vari, ma per quanto riguarda gli esercizi commerciali i due avevano sviluppato una certa abilità e in un caso sono addirittura riusciti ad asportare, penetrando furtivamente in fascia oraria notturna, alcuni televisori all’interno di un centro commerciale di Sinnai.

Numerosi i filmati video estrapolati dai sistemi di videosorveglianza pertinenti gli esercizi commerciali e le abitazioni di privati cittadini, che erano stati oggetto delle visite dei due uomini. Positive si sono rivelate le perquisizioni che i Carabinieri hanno eseguito nei domicili dei predetti, ritrovando gli indumenti usati per portare a termine gli ultimi furti, nonché la stessa autovettura più volte ripresa dagli impianti di videosorveglianza.

Presso l’abitazione di uno dei due, inoltre, è stato rinvenuto anche un fucile doppietta cal. 16 illegalmente detenuto, per il quale il predetto dovrà, in aggiunta agli altri fatti, rispondere di detenzione illegale di arma. Parallelamente ad ulteriori accertamenti ancora in corso, presso i competenti uffici previdenziali, i Carabinieri di Sinnai hanno inviato all’Autorità Giudiziaria competente una corposa annotazione di indagine contenente i riscontri fin qui eseguiti.