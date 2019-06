Orgosolo si prepara alla grande festa per i santi Pietro e Paolo

Le migliori espressioni del folklore isolano per una serata di musica e danze in diretta su Sardegna Live

Di: Redazione Sardegna Live

Orgosolo si prepara al grande appuntamento della festa in onore dei Santi Pietro e Paolo organizzata dall'associazione volontaria Madonna dell'Assunta Leva 1989.

Il 29 giugno vi aspettiamo per vivere con noi un intenso appuntamento che unisce fede e tradizione. Alle ore 18 è in programma la Santa Messa e la processione solenne per le vie del paese. Alle 22.30, in piazza Caduti in guerra, va in scena lo spettacolo delle tradizioni popolari con i Gruppi Folk Antonia Mesina di Orgosolo, Tiscali di Dorgali, Ortobene di Nuoro, Città di Villacidro e i tenores Vitzichesu di Bitti, Su Rimediu di Orosei, Unatana Vona di Orgosolo e Osposidda di Orgosolo.

La serata, in diretta streaming sulla pagina Facebook di Sardegna Live, sarà presentata da Roberto Tangianu.