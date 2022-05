Villamassargia. Vende 22 capi di bestiame per 37mila euro, ma non viene pagata: denunciati i truffatori

I responsabili del mancato pagamento sono stati identificati. Avevano consegnato alla denunciante un assegno privo di copertura

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri a Villamassargia, i carabinieri della locale Stazione, a conclusione degli accertamenti scaturiti da una denuncia querela formalizzata presso quegli uffici da una 55enne del luogo, titolare di un’azienda agricola, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa aggravata 3 persone residenti in provincia di La Spezia, di età compresa tra i 23 e i 55 anni.

Secondo quanto riferito dalle autorità, questi, in concorso tra loro mediante artifici e raggiri si erano fatti consegnare dalla denunciante 22 capi di bestiame bovino per un valore complessivo di 37mila euro, senza ottemperare poi al pagamento della somma pattuita.

I capi di bestiame sono stati inviati in Liguria a bordo di un idoneo mezzo e i venditori hanno ricevuto in anticipo un assegno che è risultato essere privo di copertura. Dopo aver portato a segno il raggiro, gli autori si sono resi irreperibili alle chiamate delle vittime.