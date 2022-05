Sorpresa a rubare generi alimentari al supermercato: in manette una 45enne

La stessa si era resa protagonista di un altro furto nella medesima attività commerciale

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri sera a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno tratto in arresto nella flagranza del reato di furto aggravato una 45enne di origine Rom, residente a Monserrato.

La donna, alle precedenti ore 18,20, dopo aver asportato dall’attività commerciale “Superpan” di via Calamattia svariati generi alimentari è stata bloccata oltre le casse dal personale addetto alla vigilanza e successivamente presa in consegna dai carabinieri, intervenuti su segnalazione giunta alla centrale operativa di via Nuoro.

Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso altresì di identificare la donna quale autrice di un'ulteriore furto perpetrato ai danni della medesima attività commerciale il 29 aprile scorso, condotta per la quale la stessa è stata deferita in stato di libertà.

L'arrestata, su disposizione della Procura della Repubblica, è stata sottoposta al regime degli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna presso il palazzo di giustizia di Cagliari.