Incendio nella zona industriale di Tortolì. Il Comune: “Restare in casa e tenere chiuse le finestre”

“L'incendio è sotto controllo”

Di: Antonio Caria

“In relazione all'incendio sviluppatosi questa mattina nella zona industriale, in attesa dei rilievi sull'aria, si consiglia in via precauzionale di restare in casa e tenere chiuse le finestre fino al suo spegnimento”.

Lo si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Tortolì dove si rimarca anche il fatto che “L'incendio è sotto controllo, sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco”.

Per cause ancora da accertare, attorno alle 10.45 si è sviluppato un vasto incendio presso un capannone della EdilPiras srl.

Il capannone è adibito ad uso e deposito di materiali edili, plastici, metallici materiale da coimbentazione e vario. Sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del Fuoco di Tortolì e Lanusei, i militari della stazione di Tortolì e gli agenti del locale commissariato, oltre alla polizia locale ed una ambulanza del servizio 118.

L' area è stata delimitata e momentaneamente interdetta al traffico. Le operazioni di spegnimento sono in atto. Non vi sono feriti.