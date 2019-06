Tenta la fuga dalla comunità dove è ai domiciliari, 21enne nei guai

Sul posto le Volanti

Di: Alessandro Congia

La Polizia di Stato ha tratto in arresto Luca Dessole, 21enne di Sassari, domiciliato a Iglesias presso la C.T Casa Emmaus, pluripregiudicato, responsabile in flagranza del reato di evasione.

Nel pomeriggio di ieri, l’educatore della C.T. Casa Emmaus, tramite chiamata al 113, richiedeva l’intervento di un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Iglesias, in quanto, poco prima, aveva bloccato con l’aiuto di altri operatori, un ospite della comunità che aveva tentato la fuga calandosi dal balcone della propria stanza.

Gli agenti, arrivati sul posto e preso contatti con l’educatore, trovavano l’uomo nella propria stanza e, dopo averlo interrogato sul perché di quel gesto, lo identificavano come Luca Dessole, 21enne nato a Sassari e lì domiciliato in quanto sottoposto ad arresti domiciliari.

Il ragazzo ha detto ai poliziotti che aveva tentato di scappare perché non voleva più stare nella struttura. Nel corso della serata, l’educatore, richiedeva un ulteriore intervento della Squadra Volante, poiché Dessole era riuscito nel suo intento. La Volante giunta immediatamente sul posto e sentito il richiedente, avviava subito le ricerche dell’uomo, trovandolo in città, nei pressi di una tabaccheria.

Il giovane è stato quindi fermato e tratto in arresto per evasione e trattenuto nella camera di sicurezza del Commissariato, in attesa di essere condotto nella mattinata odierna dinnanzi al Tribunale di Cagliari per essere giudicato con il rito direttissimo.