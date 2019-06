Scontro tra due auto al Poetto, feriti conducenti e passeggeri

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questa notte nel quartiere Poetto. Una Ford Fiesta, condotta da un 19enne cagliaritano che transitava in via Ischia si è scontrata con una Mini One condotta da una coetanea cagliaritana che transitava nel Lungosaline nella strada dove ci sono i parcheggi.

Entrambi i conducenti e i due passeggeri dei veicoli sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità, con assegnato codice giallo.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire chi dei due conducenti sia passato col rosso. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.