Guasila. Minaccia un creditore con un fucile da sub: denunciato un imprenditore di 33 anni

È stato bloccato dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Ha minacciato con un fucile da sub con arpione un 50enne che gli doveva del denaro. È accaduto a Guasila, denunciato per minacce e porto di oggetti per offendere un imprenditore 33enne, già noto alle forze dell'ordine. L'episodio è avvenuto in via San Giovanni.

L'imprenditore ha discusso con il creditore e in preda alla rabbia lo ha minacciato brandendo un fucile subacqueo. Sul posto, avvertiti dai passanti, sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Barumini che hanno bloccato il 33enne e sequestrato il fucile da sub, di colore nero, completa di arpione in ferro, della lunghezza complessiva di 1,14 metri.