Guida in stato di ebbrezza alcolica, fuga e omissione di soccorso: denunciato 33enne di Sant'Andrea Frius

I Carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida

Di: Redazione Sardegna Live

Un 33enne di Sant'Andrea Frius, commerciante, incensurato, è stato denunciato dai Carabinieri equipaggio del Radiomobile della Compagnia di Dolianova con l’accusa di guida in stato di ebbrezza alcolica, fuga e omissione di soccorso alle persone rimaste ferite in un incidente.

L’uomo, attorno alle ore 23:45 circa a Soleminis, sulla strada statale 387 al km 14, mentre era alla guida di un’autovettura Volkswagen, di proprietà del padre convivente, in seguito a un sorpasso non consentito, nel rientrare nella propria corsia ha tamponato un’autovettura Kia condotta da un 66enne cagliaritano. A bordo del mezzo viaggiava anche la moglie 64enne dell'autista.

Dopo l'urto l'uomo si è dato alla fuga, evitando di fornire assistenza alle persone occupanti l'altro veicolo. A seguito di immediate ricerche da parte dei carabinieri, attorno alla 00:30, il responsabile del sinistro è stato intercettato a Donori, sempre sulla strada statale 387 al km 23 + 300 dallo stesso equipaggio del Radiomobile e da una pattuglia della Stazione di Senorbì che, su indicazioni della prima si era fatta incontro al mezzo in fuga. Sottoposto a test con etilometro l’uomo è risultato positivo con valori alcolemici varianti tra 1,58 e 1,51 grammi per litro.

Gli è stata pertanto ritirata la patente di guida.

Sul luogo del sinistro è intervenuto personale del 118 che ha prestato le prime cure ai due coniugi infortunati che successivamente sono stati visitati presso il pronto soccorso dell’ospedale “Brotzu”. L'autovettura pirata è stata restituita al legittimo proprietario. I veicoli sono risultati essere entrambi marcianti, la documentazione di guida, di circolazione ed assicurativa di entrambe le auto erano in regola.