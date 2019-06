Travolto e ucciso dal treno: domani l'ultimo saluto a Gabriele

Di: Redazione Sardegna Live

Si terranno domani i funerali di Gabriele Cipolla, il 15enne travolto e ucciso il 19 giugno da un treno alla stazione ferroviaria di Serramanna.

Dopo l'autopsia, il pubblico ministero del tribunale del capoluogo, Giangiacomo Pilia, ha riconsegnato ieri la salma alla famiglia. L'estremo saluto al ragazzo è in programma alle 18 al campo Fausto Coppi.

Il giovane, promessa del calcio, era appena tornato in paese, a Serramanna, dopo aver trascorso una giornata al mare con gli amici. Insieme a un gruppetto di coetanei appena scesi dal treno proveniente da Cagliari, hanno scelto di attraversare i binari. Gabriele era l'ultimo della fila e non si è accorto dell'arrivo del direttissimo per Cagliari, che lo ha travolto.

Il sindaco, per la giornata di domani, ha proclamato il lutto cittadino: “Interpretando i sentimenti della cittadinanza, si è ritenuto doveroso e opportuno proclamare il lutto cittadino, in segno di profondo rispetto e di sentita partecipazione al dolore dei familiari e dei conoscenti del giovane Gabriele Cipolla”.

Intanto, si attende in queste ore il dissequestro del treno, una volta completare le operazioni peritali sul convoglio.