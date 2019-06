Esce di strada con l'auto. Tutta la comunità di Ardara prega per Maria Pina Fois

La giovane lotta tra la vita e la morte

Di: Redazione Sardegna Live

Tutta la comunità di Ardara prega per Maria Pina Fois. La giovane 19enne, studentessa del liceo artistico "Figari" di Sassari, continua a lottare tra la vita e la morte all’ospedale “Santissima Annunziata”. Le sue condizioni sono definite dai medici “stazionarie nella gravità”. Con lei c’è un intero paese che ieri si è ritrovato nella chiesa di Santa Croce di Ardara per una veglia di preghiera.

Cinque giorni fa, Maria Pina stava facendo ritorno a casa a poche ore dalla prima prova di maturità, aveva con sé i libri che le sarebbero serviti in questi giorni. La giovane, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava ed è finita fuori strada.

Il primo a giungere sul posto, poco prima di mezzanotte, è stato il padre che ha trovato la ragazza ferita in una cunetta, dove era stata sbalzata dall'abitacolo della vettura. L’uomo ha appreso la notizia dell’incidente da una telefonata dell’assicurazione dell’auto. La scatola nera dell’utilitaria, infatti, ha inviato un segnale alla centrale operativa della compagnia di assicurazioni non appena avvenuto l'incidente.

Tantissimi i messaggi di preghiera e di speranza per Maria Pina: “Forza, devi essere forte, siamo tutti con te”, “Sei il nostro pensiero, devi essere il nostro miracolo”.

Una bellissima poesia per la giovane è stata scritta da Pierino Devilla:

Una preghiera tottu umpare pro una giovine

pizzinna chi est in coma.

Rientrendhe fisti a domo a tarda sera

Cun sos libberos accantu pro istudiare

De s'Artisticu sa laurea ti devisti leare

ma in sa notte pius oscura est sa caminera

Bolada a fora e a fiancu de sa vettura

Tottu sos sensos in su colpu as perdidu

A babbu tou una telefonata ad' arrividu

E dadu in su mamentu sas primas curas

pregamus tottu umpare in presse de sanare

Sa grascia manna Deus e seguru t'ada a dare

Dae qussu longu sonnu chi nde potas bessire

Sa vida continuare e sos istudios de sighire

Sarda ses,puru fiera,e no ti mancat su coraggiu

Sega impresse su billette e annulla su viaggiu.

Pierino Devilla

No molles ,ses forte e cumbatti

Maria Pina Fois de Ardara