"Abbuconizos e Binu": torna a Pattada l'imperdibile evento all'insegna del gusto e della tradizione

Oggi, 30 aprile, nel centro del Monteacuto si rinnova l'appuntamento con l'itinerario enogastronomico per le vie del paese. Buon vino, pietanze della tradizione, musica, artigianato e tanto altro

Di: Redazione Sardegna Live

E' tutto pronto a Pattada per "Abbuconizos e Binu". Oggi, 30 aprile, dopo due anni di stop a causa dell'emergenza Covid si rinnova l'appuntamento con l'itinerario enogastronomico che attraverserà le vie del centro del Monteacuto alla scoperta di sapori, profumi e suggestioni di un tempo passato.

Dalle ore 18 sarà possibile visitare le cantine e i locali del centro storico. Non solo buon vino, nelle varie "tappe" si potranno degustare, in accompagnamento, le svariate pietanze tipiche: porchetta, pecora in cappotto, chinghiale, pecora in umido, pellitzas, maiale arrosto, pecora in verde, trippa e cattas a imbudu.

Ma sarà anche l'occasione per scoprire e ammirare le opere degli artigiani locali. Dall'esposizione dei quadri Corveddu a quella dei quadri Dettori, oltre alla possibilità di visitare tutte le botteghe artigiane dei coltellinai pattadesi. Appuntamento, inoltre, per assistere alla preparazione e successivamente partecipare alla degustazione del torrone.

E ancora: alle 14 in Piazza Italia sarà possibile assistere alla prima esposizione amatoriale dei cani di razza e da caccia. Enogastronomia, musica, balli, esposizioni: tutto questo stasera, a Pattada, per un imperdibile appuntamento all'insegna dell'aggregazione e alla scoperta di sapori e profumi della tradizione.